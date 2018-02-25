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Bu haber 25 Şubat 2018 20:14:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Teşkilatına Teşekkür Etti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin 6. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

Urfa Teşkilatına Teşekkür Etti!

Erdoğan, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salonun dışında da içeridekinin beş misli Şanlıurfalının bulunduğunu söyledi. Erdoğan, kendisini coşkuyla karşılayanlara teşekkür etti.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da bugünkü yağmurun bir bereket olduğunu belirten Erdoğan, "Bu bereket inşallah sadece insanların bir araya gelişi değil, toprakta da bereket var. Böyle bir zamanda 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz ki bu 6. Olağan Kongre'de inşallah 2019'un martına hazırlanıyoruz, 2019'un kasımına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Şanlıurfa teşkilatlarında görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Olağan kongrenin Şanlıurfa'ya, Türkiye'ye, demokrasiye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71 'Evet' oyu vermek suretiyle Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldı. Bununla birlikte ilçeler bazında birincilik ve üçüncülük de Şanlıurfa'ya ait. 16 Nisan'da Harran ilçemiz, yüzde 97 ile birinci oldu. Akçakale yüzde 95 ile ikinci oldu. Eyyübiye de yüzde 82'lik 'Evet' oranıyla ilk 100 ilçe arasında yerini aldı. Halk oylamasından hemen önce 11 Nisan'da bizi coşkuyla karşılayan Urfalı kardeşlerime bu ahde vefaları için özellikle sevgilerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Harran'ı, Akçakale'yi, Eyyübiye'yi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetler şehri, kültürün, sanatın, tarihin şehri Urfa'ya böylesi yakışır."

Şanlıurfa'nın, "şanlı" unvanını bir ihsan, bir lütuf olarak almadığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu bölgesini işgal etmekle yetinmeyip adeta birbirlerine ikram eden düşmana Şanlıurfalıların tarihi bir ders verdiğini belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Alçaklıktan, riyakarlıktan, söz verip tutmama huyundan vazgeçmeyen düşman kuvvetleri ve onların kanatları altında şımaranlar Urfalılardan hak ettikleri Osmanlı tokadını yemişlerdir. Öyle mi? Bir yanlışlık yok değil mi? Bunlar da Osmanlı tokadını yediler. Türkiye, bugün de yine Urfa'nın hemen yanıbaşında benzer oyunlarla benzer tezgahlarla karşı karşıyadır. Dün, güya müttefiklerin güvenliğini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı için bölgeye gelenler, bugün de terör örgütleri bahanesiyle aynı işgalin peşindeler. Dün buraya geldiklerinde yıllarca bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş kimi hainlerin özellikle desteğini yanlarında bulanlar, bugün de benzer şekilde terör örgütleriyle 'al takke ver külah' ilişkisi içindeler. Urfalılar bu haksızlığa dün de razı olmamıştı bugün de razı olmadı. Onun için de ne terör örgütleri ne de onları maske gibi kullananlar bu topraklarda karşılık bulmuyor, bulamıyor."

'GEREKTİĞİ ANDA İLAN EDERİZ'

Salondakilerin, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için izin istemesi üzerine Erdoğan, "İnşallah gerektiği anda hemen sefer görev emrini ilan ederiz, önce ben sonra da sizle birlikte Afrin'e yola çıkarız. Hiç endişe etmeyin. Bu ten bu canda oldukça bu vatana, bu millete her şeyimiz feda olsun. Biz ne diyoruz, 'Hedef kızıl elma.' Ne demek? İlayı kelimetullah. Bunun için de bu yolda yürüyeceğiz. Yoksa bu canın ne kıymeti var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün itibarıyla 2 bin 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Özgür Suriye Ordusu'ndan da yaklaşık 80 şehidin bulunduğunu ifade etti.

'TERÖRİSTLERİN KÖK SALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları üzerine ise, "Ölmez. Rabb'imiz öyle müjdeliyor bize, öyle buyuruyor." dedi.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" ayetini aktaran Erdoğan, "Bu yolda Rabb'imizin müjdesi de yakın bize. İnşallah Allah'ın yardımı üzerimizdedir. Zafer de... Oraya doğru ilerliyoruz. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber' müjdesi şairden de geliyor. Gideceğiz inşallah, bu zaferi de göreceğiz. Hazreti İdris'ten Hazreti Eyyüp'e, Hazreti İbrahim'den Hazreti Elyesa'ya, Hazreti Şuayb'dan Hazreti Yakup'a nice peygamberin yaşadığı bu güzel topraklarda teröristlerin kök salması mümkün değildir. Bunu kabul edemeyiz. Onun için çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz." dedi.

'ZAFER YAKINDIR'

"En sıkıntılı, en sancılı döneminde ezanına, bayrağına, toprağına, kardeşliğine, geleceğine sahip çıkan bu millet, bugün mü teslim olacak?" diye soran Erdoğan, 3-5 teröristi giydirip, kuşatıp, silahlandırarak bunu başaracaklarını sananlara gereken cevabın verilmeye başlandığını bildirdi.

Erdoğan, "Sabreden kimse zafere ulaşacaktır." dediklerini anımsatarak, hep sabırla ve kararlılıkla hareket ettiklerini, bugün de sağlam adımlarla operasyonları yürüttüklerini ifade etti.

Hedeflere doğru mesafe katedildikçe, hem harekat kabiliyetinin arttığını hem de artık daha çabuk neticeye ulaşma imkanının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz olduktan sonra ve o cephedeki Mehmetçiklerin arkasında siz olduktan sonra, zafer yakındır." dedi.

'BU İŞ YA OLACAK, YA OLACAK'

"Ne yapsalar boş. Kaderin üstünde bir kader vardır. Onun için bu iş ya olacak, ya olacak. Oyunu görüyor sunuz değil mi? Bir terör örgütünü ortaya salıyorsunuz, sonra bir başka terör örgütüyle onu güya kovuyorsunuz ama aynı vahşet, aynı baskı, aynı zulüm devam ediyor. Bu arada olan Suriye'nin gerçek sahipleri olan Araplara, Kürtlere, Türkmenlere oluyor. Terör örgütlerinin ve rejimin cenderesi altında can veren, zulüm gören bu insanlara kimsenin dönüp baktığı yok. Bir tane sözde başları var ya... Çekya'da şimdi, ne oldu? Tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür."
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