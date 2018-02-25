İşte Urfa Ak Parti'nin Yeni Yönetim Listesi...

İşte o liste...
Zeynel Abidin Beyazgül
Abdulaziz Badıllı
Abdulaziz Karakeçili
Abdulkadir Mangal
Abdurahman Kırıkçı
Adalat Kaya
Ahmet Alpay
Ahmet Çakar
Ahmet Çoban
Ahmet Kenan Kayral
Ali İhsan Akay
Ali İhsan Delioğlu
Bahattin Yıldız
Bekir Kan
Cemil Çadak
Cuma Ağaç
Cumali Aytekin
Esma Seda Kapaklı
Faruk Bayuk
Fatma Abak
Filiz Kılıç
Haci Yaygın
Hakim Şah Parmaksız
Hasan Balay
Hasan Suyun
İbrahim Eyüpoğlu
İbrahim Kaymaz
İbrahim Tapışık
İsa Ay
Medine Kama
Mehmet Ali Kurt
Mehmet Demir
Mehmet Emin Tepe
Mehmet Sami Özbek
Merve Korkmaz
Burak Akaltun
Murat Yetkin Baran
Mustafa Bağmancı
Müslüm Tüysüz
Necva Gül
Orhan Çelik
Pınar Çuvaloğlu
Rezan İbrahim Paşa
Sabiha Karabulut
Sait Ağan
Serdar İzol
Tuna Aksoy
Vehbi Beyaz
Yahya Topdağ
Yasin Fırat Çiftçi
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