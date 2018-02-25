Erdoğan Urfa'da,

Konuşmasının büyük bir kısmını Afrin operasyonuna ayıran Erdoğan, şunları kaydetti:
''Siz bizi hiçbir zaman yolda yalnız koymadınız. 2002 kasımından bu yana hep beraber yürüdük. On binler şu anda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde, sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız. Bugün, öğlen civarı 2021 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kararlıyız. Azimliyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz. Onlar sevgili Peygamberimiz ile komşu. Beraberler.
"EY AMERİKA, BU ADAMI BİZE VER''
Paralel devletin mensupları Pensilvanya'da. Varsınlar diğerleri de onların yanına gitsin. Biz de diyoruz ki, samimi olanlar bizimle beraber. Samimi olmayanlar da orada. Ey Amerika, bu adamı bize ver. Bunu deport et. Bu adam bu ülkede darbe girişiminde bulundu. Dolayısıyla bu adamı daha fazla saklarsan bizim ittifakımıza yanlış hareket edersin..
PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder.''
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