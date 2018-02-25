Erdoğan Urfa'da,

Bu haber 25 Şubat 2018 19:09:18 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti İl Kongresi öncesinde 11 Nisan Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.Konuşmasının büyük bir kısmını Afrin operasyonuna ayıran Erdoğan, şunları kaydetti: