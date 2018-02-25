Mirdesiler Sosyal Medyaları Hakkında Brifing Verdi

Mirdesi Aşireti gençleri tarafından hayata geçirilen Mirdesi.net adlı Sosyal Medya Türkiye’de bir ilk olarak öne çıkmıştı. Özellikle Türkiye’nin birçok noktasına dağılan akrabalarına ulaşmak isteyen genç Mirdesiler, böyle bir uygulama geliştirerek bir ilke imza attı. Projenin Genel Koordinatörü Ömer Yakan, hazırladığı bir brifing ile Mirdesi.net’in kullanımı hakkında aşiret üyelerine bilgi verdi.Bir sosyal medya hesabınız var ise veya bir mail adresine sahipseniz o zaman mirdesi.net e kolay üye olabilirsiniz demektir. Mirdesi.net sitesini ziyaret ettiğiniz zaman üye girişinin alt tarafında sosyal medya iconları ile karşılaşacaksınız, sosyal medya hesabına sahip olduğunuz sitenin iconunu tıklayıp üye olabilirsiniz, sosyal medya hesaplarınız ile üye girişi yapabilirsiniz. Üye girişi yapamadığınız zaman veya üye olmakta problem yaşıyorsanız, onay@mirdesi.net mail adresine mesaj atarak destek alabilir veya 0544 619 33 68 nolu telefondan destek alabilirsiniz.Akrabalarımın beni tanıyabilmesi için neler yapmalıyım ?Eğer mirdesi.net e üye olduysanız ve Akrabalarınıza kendinizi tanıtmak istiyorsanız veya akrabalarınızı tanımak istiyoranız şu adımları izlemelisiniz.1: Öncelikle siteyi tanımalısınız, Üye girişi yaptıktan sonra sol menüdeki sekmeleri tek tek ziyaret ederek hangi sekmenin ne işe yaradığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.2: Profilinizi düzenleyip gerçek bilgilerinizi ve yaşadıınız şehiri yazmak zorundasınız, böylelikle size yakın yaşayan mirdesilerin sizi tanımasına ve bulmasına olanak tanırsınız.3: Mirdesi aileleri sekmesinde öncelikle hoş geldiniz bölümünde selamlaşarak kendini tanıtabilir, ne iş yaptığın ile alakalı bilgilendirmeler yapabilirsin,böylelikle mirdesi.net e üye olan diğer akrabalarınız ile etkileşim kurarak tanışma fırsatı elde etmiş olacaksınız.4: Mirdesi aileleri bölümünde hangi ilden geldiyse aile büyükleriniz, O ile ait ilçe veya merkezde ailenizin geldiği köyü yazarak ve aileleriniz hakkında bilgi paylaşımında bulunup diğer ailelerin sizi tanımasına olanak tanıyabilirsiniz.5: Gençlerimiz geleceğimizdir, Tüm mirdesiler tarihte parçalandıktan sonra bugünümüze kadar yalnız yaşadı, yalnız yaşamaya mahkum edildi, Türkiyenin en büyük aşireti iken küçücük parçalara bölündü, Gençlerinizin dahada parçalanmasını istemiyorsanız lütfen onların mirdesi.net e üye olarak diğer akrabaların çocukları ile etkileşim kurmasına izin verin, böylelikle daha büyük bir aile olmanın mutluluğunu elde ederiz.6: Akrabalarına zaman ayırmalısın, Bizim sıklıkla bir birimizi arayıp gezip dolaşıp herkesten hal hatır soracak kadar zamanımız belki olmayabilir, Ama mirdesi,net sayesinde akrabalarımıza merhaba diyerek hal hatır sorabilir veya bayramlaşma fırsatını elde edebiliriz.7:Davetleri takip et: Mirdesi,net aracılığı ile düğün , sünnet, nişan ve taziye gibi önemli gelişmeleri takip edebilir, davet hakkında bilgi sahibi olabilir, davete gitme fırsatı yakalamadığınız zaman davet ile ilgili resim bilgi ve belgeyi görüntülüyebilirsiniz.Son olarak Mirdesi Elazığ, Mirdesi Diyarbakır, Mirdesi Kars, Mirdesi Muş aileleri hakkında gerekli çalışmalar ve bilgilendirmeler yapılacaktır.Kısa bir açıklama yazma gereği duyduk, biz bu işe gönül verdik.SaygılarımızlaMirdesi Gönüllüleri.