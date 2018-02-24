Akçakale’de Yakayı Ele Verdiler!

Alınan bilgiye göre; Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak operasyonlar neticesinde DEAŞ terör örgütüne katılım yapan ve illegal olarak ülkemize giriş yapan 2 örgüt üyesi yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyelerinin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.