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Bu haber 24 Şubat 2018 22:53:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da ki O Sır Londra'da Anlatıldı...

Şanlıurfa’da 1996 yılında keşfedilen ve insanlık tarihinin başlangıcını yansıttığı düşünülen Göbeklitepe, Britanya Türk Kadınları Derneği’nin (BTKD) düzenlediği toplantıyla Londra’da tanıtıldı.

Urfa'da ki O Sır Londra'da Anlatıldı...

DERNEĞİN onursal başkanı olan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi’nin eşi Sefire Esra Bilgiç’in ev sahipliğindeki seminerde, Göbeklitepe’nin keşfiyle insanlık tarihi, tarımın başlaması, yerleşik hayata geçişle ilgili ortaya çıkan bulguların, tarihi yeniden yazarken, medeniyetin başlangıcının da sorgulanmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Büyükelçilik Müsteşarı Ahenk Dereli, “Stonehenge’den 7 bin, Mısır Piramitleri’nden 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, insanlık tarihinin ve kültürünün en önemli anıtlarından biri. Göbeklitepe inşaa edilirken insanlık hala göçebeydi. Bilindiği kadarıyla, Göbeklitepe döneminin en essiz yapısıydı ve hala dünyanın bilinen en eski mimari yapısı. Bu eşsizlik Göbeklitepe’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önemli bir tarihi eseri olduğunun göstergesi. Kazılar başladığından bu yana elde edilen bulgular medeniyetin başlangıcıyla ilgili tüm verileri değiştirdi. Göbeklitepe’nin tarihi yeniden yazdığını söylemenin abartı olmayacağını düşünüyorum. Göbeklitepe’nin bize söyleyeceği çok şey var” dedi.
Stonehenge’den, piramitlerden daha eski... Göbeklitepe’nin sırrını Londra’da anlattı
ALMAN ARKEOLOG ANLATTI
Kazı ekibi koordinatörü Berlinli arkeolog Dr. Lee Clare ise Göbeklitepe’nin sırrını ve önemini anlattı.

Konferansa, KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, Türkiye’nin londra Başkonsolos Yardımcısı Gülcan Ökçün, Başkonsolos Çınar Ergin’in eşi Deniz Ergin, yabancı misyon şeflerinin eşleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konferans sonrası sefire Esra Bilgiç tarafından konuklara açık büfe yemek ikramı yapıldı.

Britanya Türk Kadınları Yardım Derneği, konferanstan elde edilen gelirin eğitim için harcanacağını bildirdi.
Stonehenge’den, piramitlerden daha eski... Göbeklitepe’nin sırrını Londra’da anlattı
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Kültür
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