Özel Halk Otobüsçülerinden Anlamlı Hareket!

Halk Otobüsçüleri işletmecileri akıllı kartla binişlerden elde ettikleri bir günlük geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı aldı.SS 8 Nolu Şefkat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 17 nolu Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifleri, akıllı karttan 22 Şubat Perşembe günü elde ettikleri hak edişleri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla Mehmetçik Vakfı‘na bağışlamayı kararlaştırdı.Örnek harekete Esentepe ve Süleymaniye’ye çalışan 2 halk otobüsü işletmecisi de destek verdi.SS 8 Nolu Şefkat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Ak, farkındalık oluşturmak açısından böyle bir adım attıklarını söyledi. Ak, ‘'Memleketimize, cennet vatanımıza içeriden ve dışarıdan yapılan hain saldırılara karşı Mehmetçiğimiz şu anda Afrin’de bir operasyon yapıyor. Halk Otobüsçüleri olarak ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her fert olarak askerlerimizin yanındayız. Şehit olan gazi olan askerlerimiz için bizimde çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir karar aldık. Akıllı karttan elde ettiğimiz bir günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayacağımızı beyan ediyoruz. Allah oralarda teröristlerle karşı karşıya olan bütün Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun.”