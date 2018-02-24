Urfalılar Derhal Durdurulmasını İstiyor,Her Şey Bitti!

Şanlıurfa Limak Çimento Fabrikasına ait olan Bozova yolu 25. Km'de bulunan taş ocağı başta Çıtıkkale köyü olmak üzere çevrede bulunan köylerin yaşam alanını daraltarak tarımsal faaliyetlere engel oluşturuyor.Çıtıkkale yerleşim alanına 150 metre mesafede bulunan taş ocağı, Çevre köylerin defalarca şikayetine rağmen çevreyi tehdit etmeye devam ediyor.Yönetim Kurulu Başkanlığını Nihat Özdemir'in yürüttüğü Limak Holding, Küçük Tülmen muhtarının verdiği imza ile hazineye devir edilen arazide yıllardır Çimento Fabrikası için malzeme çekiyor.Daha önce bu bölge için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanırken Karaköprü ilçesine bağlı Çıtıkkale, Küçük Tülmen Kırkpınar ve Tülmen mahallelerinde fıstıktan geçimini sağlayan vatandaşların görüşleri dikkate alınmadı.Son olarak Çıtıkkale'de ÇED raporu için yapılan toplantıda, vatandaşlar itirazlarını sözlü ve yazılı dilekçelerle başta Şanlıurfa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili diğer kurumlara sundu. Taş ocaklarının Fıstık, Zeytin, Badem, Ceviz ve üzüm tiyeklerini oldukça olumsuz etkilediği ve bölgede ürün kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirten vatandaşlar, şu eleştirileri dile getirdiler: