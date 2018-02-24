Urfa'da Kırmızı Alarm...

Urfa’da Bugün partisinin 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan için alarma geçildi. Mitinge ücretsiz taşıma için tüm toplu taşıma araçlarına talimat verildi, her yere GBT noktaları kuruldu.

Urfa'da partisinin 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak olan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte gelişi öncesi adeta seferberlik ilan edildi. Güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkarıldığı kentte, Erdoğan'ın katılacağı miting ve kongre için haftalar öncesinden çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

HER KÖŞE BAŞINDA GBT

Bugün 11 Nisan Stadyumu önünde gerçekleştirilecek miting öncesi, OHAL gerekçe edilerek sivil polislerin neredeyse her köşe başında yurttaşlara yönelik yaptıkları Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması artırılarak, 20 metre aralıklarla yapılmaya başlandı.

Kentin işlek caddelerine Erdoğan’a ait dev posterler asıldı ve tüm billboardlar mitinge davet afişleriyle donatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa İl Başkanlığı, yazılı bir açıklama yaparak il ve ilçelerdeki tüm billboardlarda Erdoğan’ın fotoğraflarının asılmış olmasına "Tek bir fotoğrafla kısıtlı kaldı" diyerek tepki gösterdi ve Atatürk’ün fotoğrafının asılmamasını eksiklik olarak niteledi.

MAÇTA ERTELENDİ

Ak Parti mitingi nedeniyle 11 Nisan Stadyumu’nda yapılacak maçlar da iptal edildi. Şanlıurfaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri adına yapılan yazılı açıklamada, “Şanlıurfasporumuzun, 24 Şubat Cumartesi günü 11 Nisan Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü ilimize yapacağı ziyaretten dolayı 26 Şubat Pazartesi gününe ertelenmiştir. Maç tarihi, Şanlıurfa Valiliğinin talebi doğrultusunda, güvenlik dolayısıyla kulübümüzün bilgisi dışında ertelenmiştir. Kırklarelispor müsabakasının ertelenmesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından akşam saatlerinde kulübümüze bildirilmiştir” denildi.

VALİ TOPLANTI YAPTI

Urfa Valisi Abdullah Erin de siyasetçilerle bir araya geldiği toplantıda şu açıklamayı yaptı: “Biz hazırlıklarımızı bu mitinge yönelik yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, Şanlıurfalı kardeşlerimizi gerçekleştirilecek mitinge ve Cumhurbaşkanımızın orada vereceği mesajlara davet ediyoruz. Tüm hazırlıklarımız o çerçevede.”



Öte yandan kentteki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere olası bir olumsuzluğa karşı tüm hastanelerin 2 oda ve 2 ünite her kan grubundan kan hazır bulunduracağı kaydedildi. (Urfa/MA)

