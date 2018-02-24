257 KM Hızla Kaza Geçirdi

Milliyet'in aktardığına göre, 257 km hızla kaza yapan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.Sıralama turunda 3. olan motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti. Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanındaki kabarcıkların atması sonucu dolayı gerçekleştiğini açıkladı.Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı olduğu belirtildi.