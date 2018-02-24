İhmallik Mi? Malzemeden Çalmak Mı?

Urfa’da yeni yapılan çevre yolunda düzenlemeler tüm hızıyla devam ederken, yapılan düzenlemelerde ölçütleri kaçıran Karayolları Genel Müdürlüğü bu kez de trafik levhasının boyunu kısa yaptı.Çevre yolu bilgilerinin bulunduğu dev trafik levhasının boyunun kısa olması kaldırımdan geçen vatandaşları zor durumda bırakıyor. İhbar hattımıza ulaşan bilgilerde, kaldırımı aktif olarak kullanan vatandaş, “Kaldırımdan geçerken eğilmek zorunda kalıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurun” yorumunda bulundu.Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tabelanın boyunu kısa tutmaktaki nedeni bilemesek de, olması gereken ölçütlerin dışına çıkıldığı apaçık ortada.Vatandaşı zor durumda bırakan, onların alanlarını kısıtlayan bu tür yapılara Büyükşehir Belediyesi’nin neden müdahale etmediğini dile getiren çevre sakinleri, “Bize ait bir kaldırımımız var bari onu işgal etmeyin” diyerek sitemde bulundu.Sırrın Yolunda bulunan ve kaldırım işgaline sebep olan dev trafik levhası için vatandaşlar yetkilileri göreve davet ediyor.