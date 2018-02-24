Sinirlenince İbrahim Bey...!



'BABAMIN SESİNİN YÜZDE BİRİ BENDE OLSAYDI ONUN KULVARINDAN ÇIKMAZDIM'

'KORUMAMLA ANLAŞACAKSAN BENİMLE DE ANLAŞABİLİRSİN'



'YASEMİN'DEN SONRA NASIL DA DEĞİŞTİN'

'TÜRK VATANDAŞIYIM, TÜRK'ÜM'

- Eksisini artısından çok yaşadım.- Mesela müziğe başladığım yıllarda bazı radyolar şarkılarımı çalmıyordu. İbrahim Bey’le problemleri olabiliyordu ama Allah’a şükürler olsun hepsiyle konuştum ve çözdük.- Aslında ‘baba’ diyorum ama dışarıda saygıdan ya da sinirlenince arada öyle söylüyorum.- Evet bir zamanlar öyle diyorlardı ama artık İdo’yum, bunu sağlamak için gerçekten çok zorluk çektim.- Evet, insanlar onu bekliyordu. Ama öyle değilim, olamam da. Benim zevk aldığım bambaşka noktalar var. Ama şu da bir gerçek, babamın sesinin yüzde 1’i bende olsaydı onun kulvarından çıkmazdım.- Hayır, benimki kebapla değil, hamburgerle geçti.- Yooo alakası yok. Dört yaşımdan itibaren Amerika’da dil kurslarına gittim. Berklee’de eğitim gördüm. Aslında bu İbrahim Bey’in hatası, kendisi beni yurtdışına yolladı ve beni kendi yarattı.- Babam ve annem hiçbir şeyimi eksik etmedi. Güzel bir çocukluk geçirdim. Ama rahat değildim. Herkesingözü önündeydim.- Evet, ilişkilerimi üç kişi yaşıyorduk; korumam, ben ve kız arkadaşım (gülüyor). Kızla baştan konuşuyordum, “Korumamla anlaşacaksan, benimle de anlaşabilirsin” diye. 18 yaşıma kadar bu böyle sürdü. Ehliyetimi aldım ve babamdan tek istediğim, korumalarımdan ayrılmak oldu. Sağ olsun, isteğimi yerine getirdi. Ardından o kaza başımıza geldi. Devlet yeniden koruma vermek istedi ama kabul etmedim. 18 yaşından sonra “Her şey Allah’tan” deyip yola çıktım.- Babamın yanında birisini gördüğümde hemen suratım asılıyordu. Ama babam bunu benim gözüme hiçbir zaman sokmadı.- Hiç. Ben onun gibi düşünen biri değilim.- Tatlıses’e gelen kızlar da arkadaşlar da oldu. Benden çok soyadımla iş yapmak isteyenler hâlâ oluyor. Artık anlıyorum ve çekinmeden bozuyorum.- Sıla’yı sanatçı olarak çok beğeniyorum. O tweet, ‘Ona deliler gibi âşığım’ demek değildi. Ahmet Kural’la ayrılıklarına da gerçekten üzüldüm.- Allah’a şükür güzel gidiyor. Yasemin’den sonra çevremdekiler “Nasıl da değiştin” diyor. Âşık olunca böyle oluyormuş.- Türk topraklarındayım, Türk vatandaşıyım, Türk’üm. Kolumda Fransızca yazıyor. Sırtımda da Kürtçe ‘seni seviyorum’...- Ne alaka! Bazıları “Sen Türk değilsin ki, baban Doğulu” falan diyor. Onlar anlamayanlar... O zaman “Bu çocuk Türkiye’yi seviyor, Türk yazdırmış” diye düşünmeliler. Ben Amerika’da doğmadım ki... Orada doğup büyüyenlere Türk diyorsunuz da ben burada doğup büyüyorum, kendi isteğimle bunu yazdırıyorum ve yargılıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Benim babaannem Kürt, dedem Arap göçmeni. Ben ayırmıyorum ki kimseyi.