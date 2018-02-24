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Bu haber 24 Şubat 2018 12:45:37 Tarihinde eklenmiştir.

Sinirlenince İbrahim Bey...!

Herkes ondan babası gibi bir çocuk olmasını bekliyordu. Ama o en başından beri yaptığı müzik, dansları, giyim tarzı ve dövmeleriyle bu beklentileri boşa çıkardı. İdo Tatlıses, hep hayatının gerçeklerinin farkında olan ama bununla ilgili espriler yapmaktan da geri durmayan biri oldu. Genç müzisyen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. İşte o konuşmadan kesitler...

Sinirlenince İbrahim Bey...!

Tatlıses soyadının üzerinizde nasıl bir etkisi oldu?
- Eksisini artısından çok yaşadım.

Ne gibi?
- Mesela müziğe başladığım yıllarda bazı radyolar şarkılarımı çalmıyordu. İbrahim Bey’le problemleri olabiliyordu ama Allah’a şükürler olsun hepsiyle konuştum ve çözdük.

Neden babanızdan ‘İbrahim Bey’ diye bahsediyorsunuz? 
- Aslında ‘baba’ diyorum ama dışarıda saygıdan ya da sinirlenince arada öyle söylüyorum.

Çıkardığınız onca şarkıdan sonra artık ‘Şemmamenin oğlu’ndan İdo’ya terfi ettiniz mi?
- Evet bir zamanlar öyle diyorlardı ama artık İdo’yum, bunu sağlamak için gerçekten çok zorluk çektim.


'BABAMIN SESİNİN YÜZDE BİRİ BENDE OLSAYDI ONUN KULVARINDAN ÇIKMAZDIM'


Arabesk söyleyen, lahmacuna bayılan birini görmeyi bekledikleri için mi?
- Evet, insanlar onu bekliyordu. Ama öyle değilim, olamam da. Benim zevk aldığım bambaşka noktalar var. Ama şu da bir gerçek, babamın sesinin yüzde 1’i bende olsaydı onun kulvarından çıkmazdım.

Yani sizinki kebapla geçen bir hayat değil?
- Hayır, benimki kebapla değil, hamburgerle geçti.

Bu dövmeler ve Avrupai duruş, babanıza karşı çıkmak için miydi?
- Yooo alakası yok. Dört yaşımdan itibaren Amerika’da dil kurslarına gittim. Berklee’de eğitim gördüm. Aslında bu İbrahim Bey’in hatası, kendisi beni yurtdışına yolladı ve beni kendi yarattı.

Dışarıdan bakınca dört dörtlük, şöhretli bir ailenin çocuğu portresi çiziyorsunuz...
- Babam ve annem hiçbir şeyimi eksik etmedi. Güzel bir çocukluk geçirdim. Ama rahat değildim. Herkesin
gözü önündeydim.

İdo Tatlıses eski ilişkilerine sert bir göndermede bulundu

'KORUMAMLA ANLAŞACAKSAN BENİMLE DE ANLAŞABİLİRSİN'


O dönemde hayatınızda hep korumalar mı vardı?
- Evet, ilişkilerimi üç kişi yaşıyorduk; korumam, ben ve kız arkadaşım (gülüyor). Kızla baştan konuşuyordum, “Korumamla anlaşacaksan, benimle de anlaşabilirsin” diye. 18 yaşıma kadar bu böyle sürdü. Ehliyetimi aldım ve babamdan tek istediğim, korumalarımdan ayrılmak oldu. Sağ olsun, isteğimi yerine getirdi. Ardından o kaza başımıza geldi. Devlet yeniden koruma vermek istedi ama kabul etmedim. 18 yaşından sonra “Her şey Allah’tan” deyip yola çıktım.

O yıllarda televizyonda, gazetelerde babanızın çapkınlıklarını görmek sizi nasıl etkiledi? 
- Babamın yanında birisini gördüğümde hemen suratım asılıyordu. Ama babam bunu benim gözüme hiçbir zaman sokmadı.

Çapkınlık genleri size geçti mi?
- Hiç. Ben onun gibi düşünen biri değilim.

Kızlar ne kadar size, ne kadar soyadınıza geliyor?
- Tatlıses’e gelen kızlar da arkadaşlar da oldu. Benden çok soyadımla iş yapmak isteyenler hâlâ oluyor. Artık anlıyorum ve çekinmeden bozuyorum.

“Sıla gibi sevgilim olsun 100 milyon borcum olsun” diye tweet atmıştınız. Sıla aşkınıza ne oldu?
- Sıla’yı sanatçı olarak çok beğeniyorum. O tweet, ‘Ona deliler gibi âşığım’ demek değildi. Ahmet Kural’la ayrılıklarına da gerçekten üzüldüm.


'YASEMİN'DEN SONRA NASIL DA DEĞİŞTİN'


Şimdi hayatınızda biri var. Nedir son durum?
- Allah’a şükür güzel gidiyor. Yasemin’den sonra çevremdekiler “Nasıl da değiştin” diyor. Âşık olunca böyle oluyormuş.

'TÜRK VATANDAŞIYIM, TÜRK'ÜM'


Göğsünüze neden Türk yazdırdınız?
- Türk topraklarındayım, Türk vatandaşıyım, Türk’üm. Kolumda Fransızca yazıyor. Sırtımda da Kürtçe ‘seni seviyorum’...

Sizi bu konuda eleştirenler oldu...
- Ne alaka! Bazıları “Sen Türk değilsin ki, baban Doğulu” falan diyor. Onlar anlamayanlar... O zaman “Bu çocuk Türkiye’yi seviyor, Türk yazdırmış” diye düşünmeliler. Ben Amerika’da doğmadım ki... Orada doğup büyüyenlere Türk diyorsunuz da ben burada doğup büyüyorum, kendi isteğimle bunu yazdırıyorum ve yargılıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Benim babaannem Kürt, dedem Arap göçmeni. Ben ayırmıyorum ki kimseyi.
 
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