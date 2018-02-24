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Bu haber 24 Şubat 2018 12:42:12 Tarihinde eklenmiştir.

Göbeklitepe'de ki Çalışmalar Tartışma Yarattı...

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin üzerinin 6.6 milyon Euro’luk çatıyla kapatılması tartışma yarattı

Göbeklitepe'de ki Çalışmalar Tartışma Yarattı...

Şanlıurfa’da, dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen ve 18 aydır kapalı olan Göbeklitepe, üzerinin 6 milyon 600 bin Euro harcanarak çatıyla kapatılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı ve İrem Koca’nın haberine göre çatının görüntüsü kimileri tarafından beğenilirken, kimileri tarafından da tarihi atmosfere uygun bulunmadı. Uzmanlar ise önceliğin eserlerin doğa şartlarından korunması olduğunu vurguladı.

Göbeklitepe’de 1995’te başlayan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu.
 

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı. Yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80’i, ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin de büyük bölümü tamamlandı. Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı.

‘UZAY ÇATI TASARIMI YARIŞMASIYLA SEÇİLDİ’

Göbeklitepe Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmi Karul: Uzay çatı projesi yarışmayla seçildi. Alman mimarlar tarafından çizildi, birçok uzman arkeolog ve mimarın olumlu, olumsuz eleştirileri sonucu yapıldı. Doğal çevreye uyumu, rüzgâr hesabı gibi faktörler dikkate alınarak ortaya çıkarıldı. Eleştiriler çatının tasarımına yönelikse, bu göreceli bir durumdur. Proje kazının orijinaline uygun yapılmıştır. Belirleyici olan Göbeklitepe’nin korunmasına gölge düşürülmemesidir. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmek üzere olan bir yerin koruma altına alınması çok daha önemli.

‘TAM KORUMA SAĞLAYACAĞI KUŞKULU’

Arkeolog Nezih Başgelen: Bitirilen üst örtüsüne rağmen Göbeklitepe’deki benzersiz eserlerin koruma geleceğinde ciddi riskler olduğu gözlemleniyor. Dikilitaşların üzerindeki kabartmaların korunmasında problemler olduğu açıkça görülmekte. Kabartmaların çoğunun daha şimdiden hava şartlarından olumsuz etkilendiği açıkça izlenmekte. Göbeklitepe’nin korunması için yapılan üst örtünün istenilen tam korumayı sağlayamayacağı konusunda ciddi kuşkular duyuluyor.

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