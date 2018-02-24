Bakan Fakıbaba Esnaf Dayanışma Gecesine Katıldı...

Şanlıurfa’da 7 kooperatifin iş birliği düzenlenen Esnaf Dayanışma gecesine düzenlendi. Beyaz Saray Düğün Salonunda yapılan Esnaf Dayanışma Günene katılım oldukça yüksekti. Yapılan dayanışma gecesine Gıda Tarımve Hayvancılık Bakanı Ahmet EşrefFakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Milletvekili Mehmet Akyürek, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 7 kooperatif başkanı ve esnaflar katıldı. Dayanışma gecesinde Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan kooperatifler olarak yaptıkları çalışmaları ve esnafın yaşadığı sıkıntıları Fakıbaba ve Milletvekillerine aktardı. Bu konuda esnafların çektiği sıkıntı ve sorunların çözümü için yolların belirlenmesini istedi.