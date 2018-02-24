Kürtçe Ağıtla Dalga Geçti, İşinden Oldu

Adıyaman’da yaşanan olayda 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gittikleri taziye evinde ağıt yakan aile ile dalga geçti. Acılı aile ile geçtikleri dalgayı videoya kaydeden sağlık görevlisi yanında oturan diğer çalışana “Abi geçen gittiğimiz taziye yerindeki aile ne yapıyordu” dedi. Diğer çalışan ise acılı ailenin yaktığı ağıtları taklit etti ve gülüşmeler başladı.Videonun internette yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı olaya el attı."İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi. Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.