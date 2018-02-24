Urfa Polisinin Dikkatinden Kaçmadı!

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye attıkları sırada kendilerine görünce kaçmaya çalışan bir gördü. Anons üzerinde durdurulan araçtaki şahıslar ve araç arandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet extacy hap ve esrar ele geçirildi.Zanlılar gözaltına alındıktan sonra ilk ifadelerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.