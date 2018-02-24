Urfa İçin Büyük Şans,Dev Destek...

Ülke genelinde tarım ve hayvancılık alanında üst üste hayata sokulan projelerle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir projeyi daha hayata soktu. Startı Şanlıurfa’dan verilen ve ülke geneline yayılması hedeflenen kaba yem projesi ile hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Bakanlık kolları sıvadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile kente gelen Bakanlık yetkilileri yem ekilişinin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA ile birlikte kente gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat PAKDİL ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Müslüm BEYAZGÜL Yem Bitkisi ekimi yapılan alanlarda yerinde tespitlerde bulundu. .ekim yapılan alanlarda incelemelerde bulunan ilgililer yağışların yetersiz olmasına rağmen yem bitkisi gelişiminin istenilen düzeyde olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri,” Şanlıurfa’da özellikle pamuk ekimi yapılan sulu alanlarda ara ürün olarak (Kasım-Mayıs ayları arasında) Kaliteli kaba yem üretimini teşvik etmek amacıyla projenin 1. Yılında yaklaşık 20.000 dekar alanda üretim yapan üreticilere Fiğ, Yem Bezelyesi, Arpa ve Tritikale Tohumlukları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından dağıtılarak üretim yapmaları sağlanmıştır. Proje uygulamaya konulmadan önceki yıllarda üreticilerimizin yem bitkisi üretiminin arkasından Pamuk üretimi yaptıkları taktirde Pamuk ürünü ortalama verimi 2. Ürün olarak değerlendirilerek 1. Ürün ortalamasının % 60’ı alınarak (300-350 Kg)’nin destekleme ödemesi yapılmakta iken bu proje ile yem bitkisi üretiminden sonra Pamuk üreticilerimizin destekleme ödemeleri 1. Ürün üretim yapmış gibi değerlendirilmektedir.” İfadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Beyazgül ise, Projenin 1. Yılında üretimin amaçlandığı şekilde devam ettiğini ve proje sonunda 2 milyon dekara ulaşarak ülkemiz Kaba Yem İhtiyacının % 40’ının karşılanacağını belirtti.