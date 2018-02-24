Urfa İçin Büyük Şans,Dev Destek...

Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri,” Şanlıurfa’da özellikle pamuk ekimi yapılan sulu alanlarda ara ürün olarak (Kasım-Mayıs ayları arasında) Kaliteli kaba yem üretimini teşvik etmek amacıyla projenin 1. Yılında yaklaşık 20.000 dekar alanda üretim yapan üreticilere Fiğ, Yem Bezelyesi, Arpa ve Tritikale Tohumlukları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından dağıtılarak üretim yapmaları sağlanmıştır. Proje uygulamaya konulmadan önceki yıllarda üreticilerimizin yem bitkisi üretiminin arkasından Pamuk üretimi yaptıkları taktirde Pamuk ürünü ortalama verimi 2. Ürün olarak değerlendirilerek 1. Ürün ortalamasının % 60’ı alınarak (300-350 Kg)’nin destekleme ödemesi yapılmakta iken bu proje ile yem bitkisi üretiminden sonra Pamuk üreticilerimizin destekleme ödemeleri 1. Ürün üretim yapmış gibi değerlendirilmektedir.” İfadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Beyazgül ise, Projenin 1. Yılında üretimin amaçlandığı şekilde devam ettiğini ve proje sonunda 2 milyon dekara ulaşarak ülkemiz Kaba Yem İhtiyacının % 40’ının karşılanacağını belirtti.
Yorum Yap