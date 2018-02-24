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Bu haber 24 Şubat 2018 02:07:40 Tarihinde eklenmiştir.

300 Koyun için, Başvuru Nasıl Yapılacak?

300 baş koyun projesi için ön başvuru süreci devam ediyor.

300 Koyun için, Başvuru Nasıl Yapılacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), proje kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla sözleşme imzalayan yetiştiricilere 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak. Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve taban alım fiyatı önceden belirlenecek. 



300 KOYUN PROJESİ İLE ÜRETİCİ SOSYAL GÜVENCEYE KAVUŞACAK
 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) koordinasyonunda ilerleyecek olan 300 koyun projesi, sözleşmeli üretim modeli aracılığıyla kullanımda olmayan mera alanlarını üretime kazandıracak. Üreticinin elinde bulunan az sayıda koyun popülasyonunu arttırmayı amaçlayan proje, barınakların tam kapasitede kullanımını sağlayacak. 300 koyun projesinin bir diğer çıktısı ise kırsal bölgede hayvancılıkla uğraşan bireyleri sosyal güvenceye kavuşturmak olacak.
 
HEDEF DİŞİ HAYVAN VARLIĞINI ARTTIRMAK
 
Üreticilerin elinde bulunan fazla sayıdaki dişi kuzuyu kesime göndermesinin önüne geçmek isteyen TİGEM, bu şekilde damızlık dişileri üretime kazandırmayı amaçlayacak. Damızlık sayısındaki artış ile birlikte koyun popülasyonu artış eğilimi gösterecek.
TİGEM'in kendi işletmelerinde 250 küçükbaşa 1 sözleşmeli işçiyi görevlendirmesi, bakım ve besleme maliyeti gibi koşullar dolayısıyla satış maliyetini arttırmaktayıdı. TİGEM, 300 koyun projesi ile aynı işin kırsal bölgelerde mera şartlarında yapılması sayesinde hem işletme giderleri hem de satış maliyetini düşürmüş olacak.
 
MADDİ DESTEĞİ ZİRAAT BANKASI'NDAN GELECEK
 
Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile; Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satacak.
 
Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek.
 
TİGEM, doğacak kuzuların alımını garanti edecek ve taban alım fiyatını önceden belirleyecek.
 
Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verecek.
 
HAYVANIN SÜTÜ VE YÜNÜ ÜRETİCİNİN OLACAK
 
Proje devam ederken üreticinin elde edeceği yün ve süt kendisinde kalacak. TİGEM aynı zamanda sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verecek. Sütten kesimi müteakip kuzular alınacak ve masraflar düşülerek hak edişi üreticiye ödenecek. Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam edecek. Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptıracak.
 
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
 
ÜRETİCİ BAŞINA 300 BAŞA KADAR HAYVAN VERİLECEK
 
Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilecek. Bu şekilde 8 yıllık proje kapsamında dişi sayısı toplam 5.000.000 baş ve yaklaşık 3.250.000 baş erkek kesimiyle 52.300 ton et üretimi, gerçekleştirilecek.
 
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
 
TİGEM internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular, aşırı yoğunluk nedeniyle gecikmelerle gerçekleşebiliyor. Başvuru için öncelikle;  başvuru linkine tıklayınız. 
 
-Açılan "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" sayfası üzerinden "Yeni Yetiştirici Kaydı" butonuna tıklayınız.
 
-Bu aşamada sizden talep edilen TC  Kimlik Numarası gibi detayları kutucuklara giriniz.
 
-Üyelik işlemini tamamladıktan sonra sistemin yönlendirdiği sayfa üzerinden TC Kimlik No ve kaydolurken belirlediğiniz şifrenizi ekrana girip girişinizi gerçekleştiriniz.
 
-Sisteme girişinizi yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Yeni Başvuru" alanına tıklayınız. Bu ekran, sizin kaydolurken verdiğiniz mail adresinizi doğrulamak içindir. Mail gönder butonuna tıkladıktan sonra mail kutunuza gelecek olan güvenlik kodunu, ekrandaki alana girmeniz gerekmektedir.
 
-Güvenlik kodunuzu onayladıktan sonra ekrandaki "SGK Durumu, Eğitim Durumu, Bitirdiği Kurs, Hane Halkı Sayısı, Askerlik Durumu, Diploma Ana Bilim Dalı" alanlarını doğruca doldurmanız gerekmektedir.
 
- Bir sonraki aşamada ise projenin uygulanacağı il ve sahip olduğunuz taşınmazlar, hayvanlar hakkında bilgi vermeniz istenecektir.
 
- Son olarak ise sizden istenen evrak listesini, ilgili birimlere teslim etmek üzere ekranda görebileceksiniz
 
Hürriyet
 
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