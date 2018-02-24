Kıvanç'ın Filminde Urfalı Baba Sürprizi!

HADİ BE OĞLUM KONUSU NEDİR?
“Seni çok seviyorum baba, iyi ki varsın”
Bir babanın, çocuğundan duymak isteyeceği tek cümledir bu. Oysa bazen, bir bakış bile anlatabilir karşındakine onu ne kadar sevdiğini…. Bir çocuk ile değişen ve dönüşen bir hayatın, bir bakış için dünyayı yıkacak bir babanın, sevgiyi paylaşmanın hikayesi…
Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrolde oynadığı, Bora Egemen’in yönetmenliğini yaptığı Hadi Be Oğlum filmi 16 Şubat’ta vizyona giriyor. Filmin basın ön gösterimi Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gerçekleşti.
Bir babanın, oğlunu hayata bağlamak ve onunla iletişim kurabilmek adına büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, cesaret ve azmi beyazperdeye taşıyan film, 25 Film senaristlerinin kaleme aldığı duygu yüklü bir senaryoya sahip.
5 haftalık hazırlık sürecinin ardından 9 haftalık çekim serüveni yaşayan Hadi Be Oğlum’un çekimlerinin tamamı Kaş ve İstanbul’un çeşitli mekanlarında tamamlandı. Çekimler boyunca 110 kişilik bir ekibin görev yaptığı set ekibi, Kaş’ın el değmemiş ve keşfedilmemiş koylarını tek tek dolaştı. Çekimin ana mekânı olarak her gün 8 tekneyle gidilen ve Kaş’a 1 saat uzaklıkta bulunan bakir bir koy kullanıldı. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Ali karakterinin pek çok sahnesinin geçtiği bu koya tüm set ekibi her gün yolculuk etti. İstanbul sahnelerinin ise ana mekânı Beyoğlu Ses Tiyatrosu oldu.
Güçlü Müzik Kadrosu
Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı filmde ünlü müzisyen Feridun Düzağaç da rol alıyor. Müziğiyle Efe’nin hayatına dokunan Feridun Düzağaç, kendi şarkılarını da Hadi Be Oğlum’da seslendiriyor. Filmin sürprizlerinden biri de Müslüm Gürses’in ‘Nilüfer’ şarkısı.
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