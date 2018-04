Kıvanç'ın Filminde Urfalı Baba Sürprizi!

Yönetmenliğini Bora Egemen’in yaptığı Hadi Be Oğlum filmi vizyona girmesiyle birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Hadi Be Oğlum oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un etkileyici bir performans sergilediği ve eleştirmenlerden tam not alan Hadi Be Oğlum fragmanı izlemek için haberimizde bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor.Bir babanın, çocuğundan duymak isteyeceği tek cümledir bu. Oysa bazen, bir bakış bile anlatabilir karşındakine onu ne kadar sevdiğini…. Bir çocuk ile değişen ve dönüşen bir hayatın, bir bakış için dünyayı yıkacak bir babanın, sevgiyi paylaşmanın hikayesi…Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir’in başrolde oynadığı, Bora Egemen’in yönetmenliğini yaptığı Hadi Be Oğlum filmi 16 Şubat’ta vizyona giriyor. Filmin basın ön gösterimi Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gerçekleşti.Bir babanın, oğlunu hayata bağlamak ve onunla iletişim kurabilmek adına büyük bir emekle verdiği mücadeleyi, cesaret ve azmi beyazperdeye taşıyan film, 25 Film senaristlerinin kaleme aldığı duygu yüklü bir senaryoya sahip.5 haftalık hazırlık sürecinin ardından 9 haftalık çekim serüveni yaşayan Hadi Be Oğlum’un çekimlerinin tamamı Kaş ve İstanbul’un çeşitli mekanlarında tamamlandı. Çekimler boyunca 110 kişilik bir ekibin görev yaptığı set ekibi, Kaş’ın el değmemiş ve keşfedilmemiş koylarını tek tek dolaştı. Çekimin ana mekânı olarak her gün 8 tekneyle gidilen ve Kaş’a 1 saat uzaklıkta bulunan bakir bir koy kullanıldı. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Ali karakterinin pek çok sahnesinin geçtiği bu koya tüm set ekibi her gün yolculuk etti. İstanbul sahnelerinin ise ana mekânı Beyoğlu Ses Tiyatrosu oldu.