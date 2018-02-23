Taşaltın'dan Urfa-Ankara Kıyaslaması,İddialıyız!

Sloganlarının, üniversiteyi kaliteli bir üniversite yapmak olduğunu söyleyen Rektör Taşaltın; “Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankaradaki herhangi bir üniversite hastanesiyle aynı işleri yapıyor. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hep yanlış bir algı oluşmuş. ‘burada iyi tedavi yapılmıyor’ algısı. Biz bu algıyı değiştiriyoruz. Harran Tıpta tedavileri dört dörtlük yapıyoruz” diye konuştu.Açılış programında konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, PET/CT cihazı hakkında bilgi verdi. Kanserin ilk teşhisi, evrelenmesi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması ile ilgili tüm aşamaların PET/CT cihazı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Başhekim Erkuş, “PET/CT, kanser haritasını çıkarabilen, hastalık ile etkin bir mücadele için önemli bir cihazdır. Pozitron emisyon tomografisi (PET) teknolojisi, bilgisayarlı tomografi (CT) ile birleştirilerek, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan çok önemli bir tıbbi görüntüleme yöntemidir” şeklinde konuştu.PET/CT cihazı ve Sintigrafı Ünitesi açılış programına katılan ve kendisi de uzun zamandan beridir kanser hastası olan Gazeteci Ali Çizmecioğlu, bu cihazı Şanlıurfa’ya kazandırdıkları için Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın ve Başhekim Emre Erkuş’a teşekkür ettiğini söyleyerek; “Ben bu cihazın Urfa’ya kazandırılması için çeşitli kez yazılar yazdım. Bugün Şanlıurfa adına gurur duyacağımız bir gün. Bu haberi duyan, çocuğunun hastalığından dolayı il dışına gitmek zorunda olan bir ablamız sevincinden ağladı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Urfamıza hayırlı olsun” dedi.Açılış konuşmalarının ardından açılışa katılan heyet, Nükleer Tıp Ünitesini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.