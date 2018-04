HRÜ’den Personele Motivasyon Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak üniversitenin öğretim görevlisi Eğitimci-Yazar Hasan Kırmızı katıldı.Zamanımızın büyük bir bölümünün, diğer insanlarla iletişim halinde geçtiğini, insanlarla yanlış iletişim kurmanın iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olabileceğini belirten Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar; “Doğru iletişim, daha başarılı ve mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtardır. Motivasyon, insanı harekete geçiren ve hareketini devam ettiren güdülenme süreci olarak tanımlanır. İş yaşamında çalışanlar için oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü verimli, düzenli ve istekli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır. İş ortamlarında personelin motivasyonu artarsa iş performansı da artar. Motivasyon azalırsa iş performansı düşer. Üniversite olarak bu eğitim semineriyle, personelimizin etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu sayede iş hayatının ve günlük hayat stresinden kurtularak sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu amaçlıyoruz” dedi.Daha sonra sunumuna başlayan öğretim görevlisi eğitimci-yazar Hasan Kırmızı; “Hizmet işi zor ve yıpratıcıdır. Kaliteli hizmeti, kaliteli çalışan üretir. Kaliteli işçi, memur mesleğine işinin inceliklerine hakim, mutlu ve işini seven, kazanç elde etmenin yanında, dua için de çalışan doğru insandır. Doğru insan sorumluluk üstlenen, umudu ve büyük hayalleri olan, sağlam karakterli, kendini seven, işini seven, kurumunu ve insanları seven kişidir” diye konuştu.Düzenlenen eğitim seminerine Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Karadağlı, daire başkanları, şube müdürleri ve üniversite çalışanları katıldı.Program, Genel Sekreter Abdulhalim Dündar tarafından, eğitimci-yazar Hasan Kırmızı’ya sunulan plaket takdimiyle sona erdi.