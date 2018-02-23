Melis Kurt'un Çalışma Prensibi Takdir Topluyor

Sağlık hizmetleri Başkan yardımcısı aynı zamanda Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin vekaleten Başhekimlik yapan Uz. Dr. Melis Kurt her sabah hastaneyi teftiş ediyor.Hastaların sorunlarını yerinde dinleyip çözüme kavuşturan Uz. Dr. Melis Kurt, Sağlık Müdürü Himmet Durgut’un projeleri arasında yer alan acil servisinin bölümün değişimi ile ilgili tadilatın yapıldığı kısımda incelemelerde bulundu.