Urfa Meslek Lisesi Öğrencileri Mucizeler Yaratıyor.

“Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor” projesi ile meslek lisesi öğrencileri muhtaç aileler için kolları sıvıyor.Yardıma muhtaç ailelerin eksikliklerini gideren Meslek Lisesi öğrencileri, boyası eksik olan evi boyamaktan tutun da, yiyecek ve sağlık konularında muhtaç ailelerin yardımına koşuyor.Ülkenin geleceğine yön verecek olan Meslek Liseleri öğrencileri sosyal sorumluluk kapsamında bilgi ve becerilerini muhtaç ailelerle paylaşarak hem kendilerini hem de yardım ettikleri kişileri utlu ediyor.Urfa’da oluşturulan bu projeye Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi bölümlerinde gördükleri eğitimi uygulamaya döküyor.Okullarda öğrendikleri bilgiler ile yardıma ihtiyacı olan ailelere kitaplık ve masa yapan öğrenciler, yapı bölümünde okuyup ev boyayan öğrenciler, sağlık bölümünde okuyup da sağlık konusunda insanlara yardım öğrencilerin hepsi bu proje için keyifle ve canla başla çalıştıklarını ifade ediyorlar.Geleceğe yön verecek olan Meslek Lisesi öğrencileri ve “Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor” projesinde emeği geçen herkes, bilgi paylaşmada ve yardımda bencilliğe savaş açıyorlar.Bizlere yardımlaşmanın, dokundukları hayata verdikleri ışığın ve gözlerdeki mutluluğun ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyorlar.Urfa.com Ekibi olarak bu büyük ve anlamlı projeyi desteklediğimizi bildirerek, projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.