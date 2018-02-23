Urfa'da Korkunç Kaza. 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa Gaziantep yolu otobanında meydana gelen tek taraflı sıkışmalı trafik kazasında 1 kişi vefat ederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.Antep yolu otobanının 30. Kilometresinde meydana gelen kazaya şoförün direksiyon başında uyuya kalması sebep oldu.Mihyettin Deniz, Muhammed Deniz ve Merve Deniz’in bulunduğu araçta şoförün kim olduğu henüz öğrenilemezken, Kazada hayatını kaybeden vatandaşın kemoterapi almak için Antep’e gideceği bilgisi edinildi. Araçta bulunan diğer iki kişi de ağır şekilde yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanser hastası olan vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisini verdi. ağır yaralanan diğer 2 vatandaş ise tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.Arabada bulunan Mihyettin Deniz, Muhammed Deniz ve Merve Deniz isimli kişilerin yaşadığı feci trafik kazası ile ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.