Urfa'nın güllerinden, her seçim dönemi adaylıkları ile gündeme gelen sosyal medyada ve Urfa'da fenomem olan Mahmut Kırtiş, geçtiğimiz günlerde ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Kırtiş yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kırtiş’ten dün gece acı haber geldi.Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesine son veren Kırtiş, dün gece hayatını kaybetti.Urfalılar ve Kırtiş’i sevenler sitemizi mesaj yağmuruna tutarak ölümü hakkında açıklama istediklerini dile getirdiler.Peki, Mahmut Kırtiş’e kim çarptı? Çarpan kişi onu hastaneye götürdü mü ya da kaçtı mı?Tüm Urfa Mahmut kırtiş’e rahmet okuyor âmâ olayın ayrıntısı muama…Sitemize ulaşan takipçilerimiz olayın akıbeti hakkında hastane ve emniyetten açıklama beklerken, olayın yaşandığı günden bu güne yetkililer hiçbir açıklama yapmadılar.“Yaşanan bu olayı örtbas etmek mi istiyorlar? Neden kimse bir açıklama yapmıyor?” diyen Mahmut kırtiş’in yakınları ve sevenleri yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorlar.Mahmut Kırtiş, bugün ikindi namazına müteakip Yusuf Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Taziyesi Büyükyol'da Kültür Taziye Evinde olacak.Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.