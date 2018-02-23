Bakan Yardımcısından Viranşehir Belediyesine Tam Not!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a, Viranşehir ziyaretinde Şanlıurfa Vali yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Alay Komutan yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Pehlivan ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Genel Müdürlüğü Kayyumlardan Sorumlu Daire Başkanı Ahmet Adanur, Bakan yardımcısı Ersoy ve beraberindeki heyeti, Viranşehir Belediyesi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri karşıladı.Karşılama merasiminin ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Belediye toplantı salonunda Belediye Başkan Vekili, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile toplantı yaptı.İlçe Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, toplantıda Belediye çalışmaları ile ilgili brifing ve sunum yaparak, kayyum olarak atanmasının ardından ilçede yapılan hizmetler hakkında Bakan Yardımcısı Ersoy’a bilgi verdi.Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kayyum atanan belediyelerde yapılan ve yapılacak hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Millete hizmet için verilen kaynakların, yine milletimizin hizmetinde nasıl kullanıldığını tüm atanan kayyum belediyelerimizde gördük” dedi.Hükümetin içeride ve dışarıda tüm terör unsurlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, bu çerçevede teröre destek veren, terörü himaye eden belediyelere kayyum atandığını, millete hizmet için verilen kaynakların, yine milletin hizmetinde nasıl kullanıldığını tüm atanan kayyum belediyelerde gördüklerini kaydetti.Yapılan açıklamanın ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Eyyüp Nebi Mahallesine yapılan ziyaretin ardından İlçeden ayrıldı.