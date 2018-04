Urfa'ya Müjde Üstüne Müjde,İhya Edeceğiz...!

Karşılamanın ardından Vali Erin ve Bakan Fakıbaba, Afrin operasyonuna katılacak olan özel harekat timleri ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde bir araya geldiler. Burada yapılan yemin törenine katılan Bakan Fakıbaba ve Vali Erin, İl Müftüsü İhsan Açık’ın yaptığı duanın ardından harekata katılacak özel harekat timlerine çiçek vererek başarılı olmalarını dilediler.Bazı özel harekat polislerinin aileleriyle birlikte katıldığı ve duygusal anların yaşandığı yemin törenine Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Kösaali, Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve protokol üyeleri katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Şubat 2018 Pazar günü gerçekleştireceği Şanlıurfa ziyareti öncesi GAPTEM toplantı salonunda Vali Erin, Milletvekili Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, AK Parti il yönetimi ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapan Bakan Fakıbaba, buradaki toplantının ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu Şanlıurfa Valiliği ziyaretinde Vali Erin ve il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba ve Eroğlu, Valilik makamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından ağırlandı.Burada bir konuşma yapan Vali Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ayda en az iki kez Şanlıurfa’yı ziyaret ettiğini ve bugün Bakan Eroğlu’nu birlikte Şanlıurfa’da ağırladıklarını belirtti. Orman ve Su İşlerinin Şanlıurfa için ayrı bir önemi olduğuna değinen Vali Erin, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bu ziyaretin gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Şanlıurfa’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhteşem bir şekilde karşılayacağını dile getiren Vali Erin, “Bugüne kadar yapılmış en büyük miting, dünyaya verilecek mesaj anlamında da önemli” diye konuştu.Bakan Eroğlu’na Şanlıurfa’ya teşriflerinden dolayı teşekkür eden Bakan Fakıbaba, sadece Şanlıurfa’da değil, Türkiye’nin tüm illerinde Veysel Eroğlu denince her türlü projeye imza atan biriolduğunu belirterek, “Çok değerli bir büyüğümüz. Güneydoğuya çok büyükemekleri olmuştur. Ama hala yapacakları yatırımları açıklamak için buraya gelmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum” dedi.Fakıbaba konuşmasında, Afrin’de devam eden operasyonda görev yapan Mehmetçiklere ve güvenlik güçlerine de başarılar dileyerek, “Dualarımız onlarla” diye konuştu.Şanlıurfa’ya müjdelerle geldiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, Bakan Fakıbaba’nın ilk belediye başkanlığı döneminden itibaren dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Şanlıurfa’ya geldiklerini ve bakanlıklarıyla ilgili ne gerekiyorsa yaptıklarını hatırlatarak, “Şimdi de her iki bakanlığımız kardeş bakanlık. Birbirimizi her konuda desteklemek durumundayız. Sulama, ağaçlandırma, gelir getirici türlerin geliştirilmesi, tıbbi aromatik bitkiler gibi bir çok konuda birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da buna büyük önem veriyor. Şanlıurfa’ya gelmeden önce, Şanlıurfa’dan başlayarak tarla içi sulamayı bitireceksin diye talimat verdi. Bunun için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Pazar günü Şanlıurfa’da karşılayacaklarını belirten Bakan Eroğlu, “Şanlıurfa’yı çok daha geliştireceğiz. Bahtı açık. Bugün Şanlıurfa’dan bazı askerlerimiz Afrin’e gitti, onların da bahtı açık olsun. Allah onları kaza belalardan korusun” dedi.Valilik makamındaki ağırlamanın ardından, Bakan Fakıbaba ve Eroğlu ortak bir basın toplantısı yaptılar. Toplantıda, Şanlıurfa’ya yaptıkları ve yapacakları yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Eroğlu, Şanlıurfa’ya hükümetleri döneminde tarihinde görülmemiş yatırımlar yapıldığını belirterek, “Şu ana kadar Şanlıurfa’ya 35 milyar TL yatırım yapıldı, bu sene ile birlikte 40 milyarı aşacak. Fahri hemşehriniz olmanın üzerimize yüklediği bir mesuliyet var. Bu mesuliyetin gereği olarak buraya en büyük yatırımı yapan bakanlığız” diye konuştu.Şanlıurfa’ya içme suyu ve sulama suyu sağlamak için inşa edilen barajlar ve göletler hakkında bilgiler veren Eroğlu, ıslah edilen dereler ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.Mardin, Ceylanpınar, Siverek, Suruç sulama kanalları ve hazırlığı yapılan sulama projeleri hakkında da bilgiler veren Bakan Eroğlu, Şanlıurfa’nın orman fakiri bir il olduğunu hatırlatarak, “Yol çevrelerimizi, refüjlerimizi, köylerimizi ağaçlandıralım dedik. Bunun için köylülerimize fidan dağıtımı yaptık. Geçen yıl Şanlıurfa’daki altı kırsal mahallemizde gelir getirici nitelikte 126 bin 500 adet fidan diktik. Bu yıl da badem, fıstık, alıç, zerdali fidanları dikmeye devam edeceğiz. Tektek dağlarının uygun bölgelerine de fıstık ve zeytin ağaçları dikmeyi planlıyoruz. Üç yıl bakım masraflarını devlet yapacak, gelirleri de oradaki insanlarımıza ait olacak” dedi.1972’den bu yana yaşanan en büyük kuraklığın 2017 yılında olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, Atatürk Barajının su ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı, israfın önüne geçerek gidermeleri gerektiğini belirterek, “Yağmurlama ve damlama sulama yaparsak bu su bize yeter. Ama yapmazsak büyük sıkıntı yaşarız diye tahmin ediyoruz” dedi.Çiftçilerin modern sulama sistemine geçmesi için çağrıda bulunan Bakan Eroğlu, tarla içi sulama sistemleri yatırımının yüzde 50’sinin hibe olarak verileceğini ifade ederek, “Çiftçilerimizin hepsine duyuralım. Fazla su fazla ürün demek değildir, yeteri kadar vereceğiz. Fazla su toprağın çoraklaşması demektir. Bunu özellikle rica ediyorum. Mevcut 3 milyar metreküp su ile bütün Şanlıurfa’yı sularız, ama herkes suyu salırsa bunu yapamayız” diyerek, modern sulamaya geçiş için devletin her türlü desteği vereceğini kaydetti.Bakan Fakıbaba da Şanlıurfa’ya yapılan yatırımların büyüklüğüne değinerek, Bakan Eroğlu’na Şanlıurfa’ya yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür etti.Şanlıurfa’ya en büyük yatırımın eğitim alanında olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, “İnşallah hemşehrilerimiz Eylül ayı sonunda Şanlıurfa’da açılacak 280 okulla bunu görmüş olacaklar” diye konuştu.Şanlıurfa’ya son yedi ayda onun üzerinde bakanın geldiğini, kendisinin de en az 35 ili ziyaret ettiğini ifade eden Fakıbaba, fırsat buldukça bakanlarla birlikte Şanlıurfa’ya gelmeye devam edeceklerini, yapılan yatırımları yerinde inceleyeceklerini ve alınacak kararları buralarda almaya devam edeceklerini belirterek, Şanlıurfa’ya verdiği önemden dolayı Bakan Eroğlu’na teşekkür etti.