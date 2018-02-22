Ceylanpınar,Tedaş'tan Memnun!

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki cadde ve sokakların aydınlatılması için 1 milyon liralık yatırımı tamamladı. İlçenin tamamı aydınlatılırken,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde sorumluluk bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için çalışan Dicle Elektrik, il ve ilçeleri aydınlatma çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Aydınlatma yatırımlarına ciddi bir kaynak ayıran enerji şirketi, sadece Ceylanpınar ilçesinde cadde ve sokak aydınlatmasına 1 milyon lira harcadı. Gerçekleştirilen yatırım ile Kepez mahallesi ve Prestij caddesindeki orta refüjlere 350 aydınlatma direği dikildi 427 armatür monte edildi. Bu arada ilçe aydınlatma şebekesine enerji sağlamak üzere 250 KVA’lık bir de trafo kuruldu.Yapılan çalışma sırasında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları sökülürken, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan ekipmanların ise bakım ve onarımdan geçirildiği bildirildi. İlçedeki cadde ve sokakların ışıl ışıl olmasını sağlayan çalışma,