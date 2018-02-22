Urfa'da Şehide Hakaret!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK-KCK-PYD terör örgütlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;
Pkk/Kck Pyd/Ypg ve Daeş silahlı terör örgütlerine yönelik Suriye Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Zeytindalı Harekâtında Şehid olan askerimizin naaşının ilimizdeki geçiş töreni esnasında hakaret ettiği tespit edilmesi üzerine Tem Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan bir şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı
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