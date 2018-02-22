Hilvan'da Konut Sevinci,Kuralar Çekildi!

Hilvan'da dar gelirli aileler için yaptırılan 2. Etap 98 konuttan 93 konutun sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Hilvan Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 2+1 98 konut, Hilvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kura ile belirlendi. Kura törenine, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever, TOKi yetkilileri ile hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Belediyesi olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ödeme kolaylığı da göz önüne alınarak dar gelirli ailelerin barınması için 98 konut yapımına başlandı. Bundan sonraki süreçte gelecek talepleri de göz önüne alarak 3. Etap için başvuruda bulunacağız. Konut sahibi olan aileleri tebrik eder hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim dedi.

Konut belirleme kura töreninde kuraya girmeyen 5 konut, TOKİ tarafından daha sonra satışa sunulacak.