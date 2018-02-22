İşte Urfa'da Hak Kazanan İşçiler...

http://www.gap.gov.tr/taseron-isci-basvurusu-kabul---red-edilen-personel-listesi-duyuru-57.html

GAP İdaresi, taşeron işçilerin kadro başvurusu değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Şanlıurfa ve bölge illerinde GAP İdaresi bünyesinde görev yapan 296 taşeron çalışanından 259'unun başvurusu kabul edildi.GAP İdaresinden bu konuda yapılan duyuru şöyle:''Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğünde Şanlıurfa’da 4734 sayıl Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmeti alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna ve geçici işçi pozisyonuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler yayınlanmıştır.1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esaslar esasların 10 Maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece (internet veya kurumlarca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır''Listeler GAP İdaresinin resmi internet sitesinde yayınlandı.