​Yiğitler Urfa’dan Afrin’e Dualarla Uğurlandı

Şanlıurfa'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dualarla Afrin'e uğurlandı.Dulara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve birçok Urfalı bürokrat katıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan yiğitlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun yardımcısı olsun.