Urfalı Kadınlar Durumdan Oldukça Şikayetçi

Yapılan sağlık araştırmalarında Urfa’da en çok D vitamini eksikliği görülüyor. D vitamini eksikliğinin özellikle kadınlarda daha fazla görüldüğü tespit edildi.Yaz aylarında güneşin sıcaklığını oldukça fazla hisseden Urfa halkı D vitamini eksikliği yaşıyor. Bu yıl kış aylarını da fazla yağış almadan geçirdiğimiz şu günlerde güneş ışınlarından fazlaca yararlanıyoruz.Hal böyle iken yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliği yine Urfa’da fazlaca görüldü. Eksik ve yanlış beslenme sonucuyla beraber vücutta D vitamini eksikliği hissediliyor.Kemik ve eklem ağrıları, kas zayıflaması ve halsizlik gibi şikâyetlerle hastanelere koşan Urfalılar arasında bu durumdan en çok şikâyetçilerin kadınlar olduğu belirlendi.20 bin hastanın %99’unda D vitamini eksikliği görülmesiyle açıklamalarda bulunan uzmanlar bu eksikliğin sebebini güneşten uzak durmak, hava kirliliği, hayvansal yağlardan, sakatatlardan uzak durmaktan meydana geldiğini bildirdiler.Yemek kültürü olarak hayvansal yağlar ve özellikle sabah kahvaltılarında bile ciğer tüketen Urfalıların D vitamini eksikliği yaşaması şaşırtıcı bir durum olarak görülse de doğru beslenilmediği takdirde bütün faydalı yiyecekler bile zarara dönüşebiliyor.Güneşten uzak durmak depresyona yol açtığını, hayvansal yağ, sakatat, ev turşusu tüketerek, bunlarla beraber yürüyüşün yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar,açıklamasında bulundu.