​Fakıbaba Bu İşi Çözebilecek Mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Urfa’ya geleceği ve güvenlik açısından maçın önce cumartesi gününe alındığı duyurulmuştu. Bu kararın ardından dün akşam ikinci bir kez değişen maç günü pazartesi günü saat 13.00 olarak belirlendi. Bu kararın alınması Urfaspor taraftarlarının tepkisine neden oldu.Urfaspor taraftarları maç saatine tepkilerini sosyal medyadan söyle dile getirdiler:“Kırklareli maçı pazartesi saat 1’de; Öğrenci okulda, öğretmen okulda, memur işçi mesaide, esnaf dükkanında… Kim maça o saate nasıl gelecek. Sayın Emin Yetim Giray küçük Başkanlarım TFF ye itiraz edin maç saatini akşam 7 ye aldırın.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.Bu tepkilere Urfaspor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Giray Küçük ise şu cevabı verdi.“Maçın pazartesine alınmasından hiçbir şekilde kulübümüz bilgilendirilmemiş olup bugün saat 19.30 gibi haberimiz oldu. Bizim de tüm planlarımızı alt üst ettiği gibi takım da çok büyük konsantrasyon eksikliğine uğradı. Çok büyük bir dezavantaj oldu. Maça 2 gün kala maç gününün değişmesi tamamen faciadır. Bari ileri bir tarihe tehir edilseydi. Bizde şoktayız. İtirazımızı dikkate almıyorlar.”Urfaspor taraftarları bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’ seslenerek, ‘Sayın Bakanım bu işi ancak siz çözersiniz. Şampiyonluğa oynayan Urfaspor, bilerek ya da bilmeyerek yalnızlığa sürükleniyor. Lütfen bu olay el atın maçın saatini akşama aldırın”. diyerek bakan Fakıbaba’yı göreve davet ettiler.