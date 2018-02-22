Taşyürek: Desteğe İhtiyacımız Var!

“Kalan maçlarımız az, vaktimiz az. Yoğun bir şekilde mesaimizi, vaktimizi, bütün gücümüzü sahada takımın eksiklerini gidermek için çalışıyoruz” diyerek, şunları kaydetti; “Hedefimiz tekrar amacı olan, tekrar kendi istek ve arzularına yönelmiş Urfaspor’u kazanarak, rakibi boğarak, içeride ve dışarıda aynı oynayacak şekilde görmek. Bütün çabamız bu şekilde. Ama bizim desteğe ihtiyacımız var. Kırklarelispor maçı benim ilk maçım olacak. Taraftarlarımız bu maçta tribünde olursa ve o sıcaklıklarını ilk dakikadan itibaren gösterirlerse bizi çok mutlu eder. Hepsine teşekkür ediyorum.”
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