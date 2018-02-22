Taşyürek: Desteğe İhtiyacımız Var!

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 24. Haftasında sahasında Kırklarelispor ile oynayacak olan Şanlıurfaspor, bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Görevinden istifa eden Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın yerine gelen Ahmet Taşyürek, Kırklarelispor karşılaşmasında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Taşyürek, yaptığı açıklamada,