Urfalı İmam Evinde Ölü Bulundu

Haliliye ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesinde meydana gelen olayda 45 yaşındaki İmam Nabi Akıncı evinde ölü bulundu. 16 yıldır aynı köyde imamlık yapan Nabi Akıncı sabah ve öğle namazlarına gelmemesi üzerine köylüler şüphelendi ve Akıncının evine gittiler. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen köy halkı durumu Jandarmaya haber verdi.Ekiplerin gelmesiyle İmam Nabi Akıncı’nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldıAdli Tıp Kurumu, yapılan otopsinin ardından herhangi bir bilgi paylaşmadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Nabi Akıncı’nın evinde ölü bulunmasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.