Artık Kolay Kolay Urfa Dışına Gitmeyeceğiz...!

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Üreme Tıbbı - Cerrahisi ve Türk Jinekolojik Obstetrik Derneği (TJOD) Şanlıurfa Şubesi tarafındanile kısırlık tedavisi ele alındı.Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Üreme Tıbbı - Cerrahisi ve Türk Jinekolojik Obstetrik Derneği (TJOD) Şanlıurfa Şubesi tarafından ‘İnfertilitede Güncel Yaklaşım Kursu’ ile kısırlık tedavisi ele alındı.Kısırlık tedavisinde güncel bilgiler, Türkiye’deki akademisyenler ve doktorlar tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen program ile tartışıldı ve paylaşıldı. Her geçen gün toplumda sıklığı artan ve toplumsal bir sağlık problemi haline gelen kısırlık tedavisindeki güncel bilgiler uzmanlar tarafından paylaşıldı. Özellikle yeni gelişmelerin tartışıldığı toplantıda mevcut sorunlar tartışıldı, erken yaşta menopoza giren kadınlarda tıbbın sunduğu yeni gelişmeler, kısırlık tedavisinde alternatif tedaviler ile ilgili konular ilgi gören konular oldu.Kurs direktörü Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doç. Dr. M. Erdal Sak, yaptığı açıklamada, uzman profesörlerin katıldığı toplantıyla hem sahadaki meslektaşların kendilerini geliştirmeleri hem de hasta tedavisindeki güncel verilerin hastalara uygulamanın önemine dikkat çekildi.Sak, düzenlenen bu toplantılarla hekimlerin bilgilerini güncelleme fırsatını bulduklarını ifade etti. Sak,”Meslektaşlarımız sayesinde artık şehir dışına hasta gidişinin azalacak. Harran Üniversitesi hastanelerinin artık kendine yetebilecek düzeyde olmasıyla yine kamuda bölgede tek olan Harran Üniversitesi Tüp bebek merkezinin açıldıktan kısa süre sonra başarısının artması ve bu tür toplantılarla daha üst noktaya geleceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.