Urfa Maçı Neden Ertelendi?Vali Erin...

Bu haber 22 Şubat 2018 01:09:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfasporun, 24 Şubat Cumartesi günü 11 Nisan Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü ilimize yapacağı ziyaretten dolayı 26 Şubat Pazartesi gününe ertelenmiştir. Maç tarihi, Şanlıurfa Valiliğinin talebi doğrultusunda güvenlik dolayısıyla kulübümüzün bilgisi dışında ertelenmiştir. Kırklarelispor müsabakasının ertelenmesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından akşam saatlerinde kulübe bildirildi.