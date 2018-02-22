Büyükşehir'den Öğrencileri Sevindirecek Haber

ngelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde yaklaşık 250 öğrencinin iştirak ettiği “Sinema Günleri” Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleşti; çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sinema öncesi gençlerle bir araya gelerek kucaklaşan Başkan Nihat Çiftçi, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti

Bu tür etkinliklerin daha da arttırılacağının vurgusunda bulunan Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz ve Belediyemiz bünyesinde olan tesisleri gençlerimizin hizmetine sunduk. Buradaki amacımız gençlerimize ve öğrencilerimize farklı bir gün yaşatmaktır. Şanlıurfa’da eğitime katkı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesiolarak çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bir milyon kitap hedefiyle başlattığımız proje kapsamında ilk etapta 100 bin kitap dağıtımını gerçekleştirdik ve kitap dağıtımlarımız devam edecektir. Öğrencilerimize yönelik sinema etkinliği düzenliyoruz ve bu sinema etkinliklerinde öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan eğitici ve öğretici filmler izletiliyor. Yarınlarımızın geleceği olan öğrencilerimizin iyi bir şekilde eğitim alabilmeleri için Şanlıurfa’da yapılan tüm proje ve faaliyetlere destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinema etkinliğine katılan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti

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