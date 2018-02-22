Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, uluslararası eğitim alanında işbirliğinin sağlandığı “KA 201 ve KA 209 kodlu Stratejik Ortaklık Programı Bilgilendirme Eğitimi”ni ziyaret etti.

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde verilen ve Ulusal Ajans'ın eğitim ve gençlik alanındaki tecrübesini diğer ülkelerle paylaşarak eğitim ve öğretimde yapılan ortaklıklarla bu faaliyetlere uluslararası boyut kazandıran program hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

Tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Demir “Şundan eminiz ki yaptığınız her çalışma eğitime katkı sağlayacaktır. Umarım yaptığınız her proje amacına ulaşır. İnşallah daha sonraki süreçte böylesi projeler konusunda sizden destek bekliyoruz” diye konuştu