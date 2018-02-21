Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!

Viranşehir Belediyesi, İşKur aracılığıyla 7 Beden İşçisi( İnşaat ),3 Ekskavatör Operatörü( Kazıma ve Yükleme ) ve 11'de Yük taşıma mesleğinde çalışacak Yük-Şoför istihdamında bulunacaktır.Kriterlere uygun olan kişilerin öğrenim durumunun en az İlköğretim ve en fazla Lise-dengi olması gerekiyor. Alım ile ilgili Belediye toplantı salonunda 2 Mart günü saat 10:00 ile 11:00 arası noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Alınacak olan şoförlerin D Sınıfı ehliyete sahip olmaları ve kritere uygun kişilerin Viranşehir’de ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Erkek ve bayanlarda yaş sınırlaması olmayıp 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir.Başvurular Viranşehir Çalışma ve İş Kurumu Hizmet Merkezine şahsen veya wadresi üzerinden yapılacak olup; Son Başvuru Tarihi ise 26 Şubat 2018'tır.