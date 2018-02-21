Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!

Kriterlere uygun olan kişilerin öğrenim durumunun en az İlköğretim ve en fazla Lise-dengi olması gerekiyor. Alım ile ilgili Belediye toplantı salonunda 2 Mart günü saat 10:00 ile 11:00 arası noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Alınacak olan şoförlerin D Sınıfı ehliyete sahip olmaları ve kritere uygun kişilerin Viranşehir’de ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Erkek ve bayanlarda yaş sınırlaması olmayıp 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir.Başvurular Viranşehir Çalışma ve İş Kurumu Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr url adresi üzerinden yapılacak olup; Son Başvuru Tarihi ise 26 Şubat 2018'tır.
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