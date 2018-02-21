Urfalılar Hem Borç Ödemiyor,Hem de...

Şanlıurfa’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup sulu tarım yapan 30.600 çiftçiden 16.231’inin borçlarını düzenli ödediği, geri kalanların ise borçlarını çeşitli nedenlerle ödemediği açıklandı.Dicle EDAŞ'tan bu konuda basına yapılan açıklama şöyle: