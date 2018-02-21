Urfalılar Hem Borç Ödemiyor,Hem de...

Dicle EDAŞ'tan bu konuda basına yapılan açıklama şöyle:
''Elektrik borçlusu 14.369 çiftçiden 3.653’ünün söz konusu borcunu 2 yıldan fazla süredir ödemedikleri ortaya çıkarken, bu kesim sürekli olarak elektrik şirketinden şikayet ederek dikkatleri borçlarına değil, şirkete yönlendirmeye çalışıyor.
Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde kullanılıyor. 53 bin kayıtlı çiftçisi bulunan Şanlıurfa ise, tarımsal sulamada tek başına bazı dağıtım bölgelerinin toplam tüketiminden daha fazla enerji tüketiyor. Özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013’te tarımsal alanda kullanılan yıllık 5 milyar kWH elektriğin yaklaşık yüzde 92’si kayıt dışı iken Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve sahada yapılan mücadele sayesinde bu oran her yıl sürekli olarak azalıyor.
KAÇAK AZALDI, BORÇ SORUNU BAŞLADI
Yatırımlarla enerji kalitesi artarken, borcunu ödeyerek sorumluluklarını yerine getiren çiftçiler, daha kaliteli enerji alarak verimini ve kazancını da artırdı. Diğer yanda ise Dicle Elektrik’in kayıt dışı kullanımı önleyen teknolojisi ve yatırımları sayesinde kayıt dışı tüketim yapamayan çiftçiler elektrik borcunu ödememeye başladı. Bölgemizde kayıtlı çiftçilerin yaklaşık yüzde 50’si elektrik borçlarını kasıtlı olarak ödemiyor ve tüm çözüm önerilerimizi ısrarla reddediyor. Kendilerini medyaya ve topluma sürekli olarak mağdur gibi lanse etmeye çalışan borçlu çiftçiler, bu konuda işini düzgün ve sorumlu yapan diğer çiftçileri örnek alması gerekmektedir. Bir yanda borcunu ödeyen ve sorun yaratmayan yüzde 50’lik bir çiftçi kesimi varken, diğerlerinin belli bir algı yaratmak üzere girdiği çabayı iyi niyetli bulmuyoruz.
BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ŞİKAYETİ MANİDAR
Şanlıurfa’da elektrik şirketinden en çok, ödenmemiş elektrik borcu bulunan çiftçiler şikayet ediyor. Oysa bu durumdan en fazla elektrik borcunu düzenli ödeyerek sorumluluklarını yerine getiren çiftçiler zarar görüyor. Dicle Elektrik ile hiçbir sorunu bulunmayan çiftçiler, kayıt dışı kullanım veya borç ödememe gibi nedenlerle haklarının gasp edilmesine müsaade edilmemesini talep etmektedir.
YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK
Şirketin hakları kadar borcunu düzenli ödeyen müşterilerin de hak ve hukukunu korumakta kararlıyız. Yasa ve yönetmeliklerde borçlu elektrik kullanıcıları hakkındaki hükümler çok açık ve net ..Bu güne kadar müşterilerimizin mağdur olmaması için yasa ve yönetmeliklerin bize verdiği birçok yetkiyi gereği gibi kullanmadık, esnek davrandık. Ancak gelinen noktada bu yetkilerimizi en etkili biçimde kullanmakta kararlıyız. Bu çerçevede borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrar eden abonelerin hem elektrikleri kesilecek, hem de haklarında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır. Bunun bir örneği yakın zamanda Mardin’de yaşandı.’’
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