​Tepkiler Üzerine Beklenen Özür Geldi

Beğenilerek izlenen Çukur Dizisinin geçen haftaki bölümünde polis ve amirinin tartışma sahnesi büyük eleştirilere neden olmuştu.Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, “Doğu'dan tayini çıkan bir polis memuru İstanbul'a geliyor. Sahil yolunda süratle araba kullanırken trafikteki araçları tehlikeye sokarak hatalı sollamalar yaptığı görülüyor. Daha sonra motorize trafik polisi hatalı sollama yapan sivil aracın kenara çekmesini sağlayıp sürücüyü önce uyarıp sonra belgelerini istiyor. Buraya kadar herşey normal iken şoför olan sivil amirin artist tavırları nedeniyle görevli polis memuru araçtan çıkmasını ve ehliyet ruhsat göstermesini istiyor. Sürücü emniyet amiri ise arabanın kaputuna arabadan çıkarttığı Türkiye haritasını seriyor ve görevli polis memuruna Haritadan yer gösteriyor.” Sahnesine gelen tepkiler üzerine Çukur’un bu hafta yayınlanan bölümünde özür sahnesi yayınlandı.