Urfaspor Çıkışa Geçebilecek mi?

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Gümüşhanespor’un 3 puan gerisinde bulunan Sarı-Yeşilli takım, cumartesi günü sahasında oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugünkü ısınma hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra jokerli dar alan oyunu oynadı. 9’a 9 topla oyunla devam eden idman, yarım kalede yapılan oyunla sona erdi. Neşeli geçen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.