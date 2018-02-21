Üniversite Akademisyenlerine Eğitim....

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gencay Sarıışık ve öğretim elemanlarının katıldığı seminerde, Haluk Gökmen ve Serap Gökmen konuşmacı olarak yer aldı.Üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediğini belirterek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Üniversitedeki akademisyenlerimizin bu konuya daha fazla önem vererek AR-GE çalışmalarını arttırmalarını bekliyorum. Hocalarımızın hem kariyerlerinde ilerlemeleri hem de ekonomik anlamda fayda sağlayabilmeleri, uzman oldukları konularda yapacakları AR-GE çalışmalarına bağlıdır. Sunum yapacak olan misafirlerimize üniversitemize geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Rektör Taşaltın’ın konuşmalarının ardından Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla geliştirilmiş ve "Proje, Teknoloji ve İnovasyon Destekli Ar-Ge Mentor Ağı" adlı proje ile TÜBİTAK 1601 programı kapsamında desteklenen Türkiye’nin ilk Ar-Ge mentörlüğü programı yöneticilerinden Haluk Gökmen ve Serap Gökmen sunumlarını gerçekleştirdiler.Düzenlenen seminer, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın Haluk Gökmen ve Serap Gökmen’e plaket takdimiyle sona erdi.