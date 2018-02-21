Üniversite Akademisyenlerine Eğitim....

Üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediğini belirterek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Üniversitedeki akademisyenlerimizin bu konuya daha fazla önem vererek AR-GE çalışmalarını arttırmalarını bekliyorum. Hocalarımızın hem kariyerlerinde ilerlemeleri hem de ekonomik anlamda fayda sağlayabilmeleri, uzman oldukları konularda yapacakları AR-GE çalışmalarına bağlıdır. Sunum yapacak olan misafirlerimize üniversitemize geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Taşaltın’ın konuşmalarının ardından Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla geliştirilmiş ve "Proje, Teknoloji ve İnovasyon Destekli Ar-Ge Mentor Ağı" adlı proje ile TÜBİTAK 1601 programı kapsamında desteklenen Türkiye’nin ilk Ar-Ge mentörlüğü programı yöneticilerinden Haluk Gökmen ve Serap Gökmen sunumlarını gerçekleştirdiler.
Düzenlenen seminer, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın Haluk Gökmen ve Serap Gökmen’e plaket takdimiyle sona erdi.
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