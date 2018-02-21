'Ucuz et' hamlesi: Brezilya'dan dışkı ve idrar içinde 25 bin hayvan geliyor!

Brezilya'dan yola çıkan ve 25 bin canlı hayvanı taşıyan gemide, hayvanlar kendi dışkı ve idrarlarına bulanmış şekilde yolculuk ediyor. Sağlıksız ortamda geldikleri için çeşitli hastalıklara kapılıp ölen hayvanlar, kurulan düzeneklerle rendelenerek okyanusa bırakılıyor.

O gemi 21 Şubat'ta Mersin Limanı'na demir atacak.

Bir süredir konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan gazeteci ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen, kaleme aldığı yazılarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla olaya dikkat çekmeye çalışıyor.

Kalkandelen, Dağ Medya'da yayımladığı "Ölüm Gemileri" başlıklı yazıda, Brezilya'dan yola çıkan gemileri anlattı.





İŞTE BREZİLYA'DAN GELEN GEMİDEKİ KOŞULLAR

"Ucuz et" politikasının 21. yüzyılda hayvan köleliğinin en vahşi uygulamalarından biri olduğuna dikkat çeken Kalkandelen'in yazısından satır başları şöyle: