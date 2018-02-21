Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık olarak 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm çalışanlarımız, tarlada, bahçede, ağılda, ahırda değerli çiftçilerimizle birlikte olmaya devam edecekler. 3 milyon çiftçimiz ve 75 bin personelimizle büyük bir aileyiz. Çalışmalarımızda çiftçi, tüketici, esnaf, tüccar, sanayici olarak tarımın tüm paydaşlarıyla ortak aklın bereketinden yararlanmayı kendimize şiar edindik." dedi.

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımızla buluşuyor" etkinliğinde, tarladan sofraya hayatın her aşamasındaki sorumluluklarının farkında olarak millete hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Toprağı, tohumu, düveyi, kuzuyu önemsediklerini anlatan Fakıbaba, "Büyükbaş hayvancılığın anası olan düve sayısının artması için birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Düve adayı olan buzağıların korunması ve geliştirilmesi için ciddi önlemler aldık. 2018'i 'Buzağı Yılı' ilan ettik. Amacımız, hayvan hastalıklarını önlemek ve buzağı kayıplarını azaltarak hayvan varlığımızı artırmaktır. Küçükbaş hayvancılığımızın geliştirilmesi ve ihtiyacımız olan anaç koyun sayısını elde etmek için projelerimizi yakın zamanda uygulamaya başlayacağız. Hayvansal üretimde, yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirmeyi ve net ihracatçı bir ülke olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu bilinçle göreve geldikleri günden beri "Su olmadan ot olmaz, ot olmadan ana olmaz, ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et, süt olmaz" düşüncesiyle çalıştıklarının altını çizen Fakıbaba, esas amaçlarının insanların doğduğu yerde doymasını, huzurla yaşamasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Fakıbaba, bunu sağlayabilmenin yolunun da kadın, erkek, genç çiftçilerin refahını artırmak ve onları toprağında, köyünde tutabilmek olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için Birlikte Üretim Modeli ve Sözleşmeli Aile İşletmeciliği projelerini yakın zamanda hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi tohumculukta lider yapmak için çalışıyoruz"

Talebe göre üretim planlaması yapacaklarını belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Hayatın bir tohumla başladığını biliyoruz. Tohumun olmadığı yerde tarımsal üretimden bahsedemeyiz. Türkiye'yi tohumculukta lider ülke konumuna ulaştırmak hususunda kararlılıkla çalışıyoruz. Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün dünyamızda maalesef bir yanda insanlar açlıktan ölürken diğer yanda obeziteyle mücadele edilmektedir ve dünyada ciddi bir gıda israfı söz konusudur. Biz de 'İsraf eden iflas eder.' diyerek, bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması ve israfın önlenmesi için Bakanlığımızca bir dizi faaliyet yürütmekteyiz."

Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm çalışanlarımız, tarlada, bahçede, ağılda, ahırda değerli çiftçilerimizle birlikte olmaya devam edecekler. 3 milyon çiftçimiz ve 75 bin personelimizle büyük bir aileyiz. Çalışmalarımızda çiftçi, tüketici, esnaf, tüccar, sanayici olarak tarımın tüm paydaşlarıyla ortak aklın bereketinden yararlanmayı kendimize şiar edindik." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteler, özel sektör, tarımsal sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerle sürekli iş birliği içinde hareket ettiklerini anlatan Fakıbaba, bunu geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan etkinlikte, konuşma yapmak için kürsüye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçiler tarafından "zeytin dalı" hediye edildi. Erdoğan, kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkarken, Fakıbaba ve illeri temsilen sahneye davet edilen 81 çiftçiyle de aile fotoğrafı çektirdi.