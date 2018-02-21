Böyle Saygısızlık Görülmedi

Öğretmenlik mesleğinin algıdaki kutsallığı çok eski dönemlerde kalsa da şu zamanda mesleğini hakkıyla yapan birçok değerli öğretmenlerimiz var fakat algılar bütün öğretmenleri aynı kefeye koymaya başladı bile.
İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde çekilen fotoğrafta öğretmen ders anlatırken, öğrencinin onu laubali ve saygısız bir şekilde dersi dinlediği (sözde ders dinleme) görülüyor.
Ayaklarını sıranın üzerine uzatan öğrenciye öğretmen bir tepki vermiyor. Veremiyor… Öyle bir döneme geldik ki öğretmen tepki verirse öğrencinin psikolojisi bozulur. Okul yönetimi ve aile, çocuklarını kızdığı için öğretmeni suçlar. Yasal işlemler başlatılır ve öğretmen görevden alınır !
Sosyal medyada oldukça yoğun olarak gördüğümüz bu fotoğrafa verilen tepkiler çok ağır olsa da en güzel açıklamayı yine bir öğretmen yapmış. Fotoğraf hakkında yaptığı yorumda “Bu öğrenciye kızarsak, aile okulu başımıza yıkar, öğretmenin öğrenciden özür dilemesi ile mevzu kapanır” diyerek şunları ifade etti,
“Ne yapabiliriz?
Hiç bir şey yapamayız. Kızarsak sözlü şiddet uygulamış oluruz psikolojisi bozulur. Dokunursak şiddet olur adliyelik oluruz. Performansına kötü not verirsek müdür arıza çıkarır. Alo 147 Bimer Cimer manyağı oluruz. Sonra anne babası okulu başımıza yıkar. İl ve ilçe MEM soruşturma açar. Medya - "Yine Öğretmen Şiddeti" diye bizi afişe eder. MEM yetkilileri öğrenciyi evinde ziyaret eder hediyeler verir gönlünü alır. Öğretmenin öğrenciden özür dilemesi ile mevzu kapanır... Saygılar(!)” şeklinde konuştu.
Noktası virgülüne kadar hak verdiğimiz bu açıklama umarız ki bütün öğrenci ailelerine ulaşır ve evde 1 saniye bile zapt edemedikleri çocuklarının, okullarda öğretmenlerine ne şekilde davrandıklarını anlamış olur.
Zaman bırakın okulu, yolda bile bir öğretmeni gördüğümüzde, önümüzü ilikleyeceğimiz zaman değil.
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen Hz. Ali’nin sözünün günümüzde “Bana bir harf öğreteni kırk yıl köle yaparım”… şeklinde evriliyor.
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