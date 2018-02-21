Böyle Saygısızlık Görülmedi

Son dönemlerde öğretmen şiddeti, öğretmen tacizi derken hepsini aynı kefeye koyduğumuz, genelleme yaptığımız ve mesleğini hakkıyla veren öğretmenlere de zarar verdik.Öğretmenlik mesleğinin algıdaki kutsallığı çok eski dönemlerde kalsa da şu zamanda mesleğini hakkıyla yapan birçok değerli öğretmenlerimiz var fakat algılar bütün öğretmenleri aynı kefeye koymaya başladı bile.İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde çekilen fotoğrafta öğretmen ders anlatırken, öğrencinin onu laubali ve saygısız bir şekilde dersi dinlediği (sözde ders dinleme) görülüyor.Ayaklarını sıranın üzerine uzatan öğrenciye öğretmen bir tepki vermiyor. Veremiyor… Öyle bir döneme geldik ki öğretmen tepki verirse öğrencinin psikolojisi bozulur. Okul yönetimi ve aile, çocuklarını kızdığı için öğretmeni suçlar. Yasal işlemler başlatılır ve öğretmen görevden alınır !Sosyal medyada oldukça yoğun olarak gördüğümüz bu fotoğrafa verilen tepkiler çok ağır olsa da en güzel açıklamayı yine bir öğretmen yapmış. Fotoğraf hakkında yaptığı yorumda “Bu öğrenciye kızarsak, aile okulu başımıza yıkar, öğretmenin öğrenciden özür dilemesi ile mevzu kapanır” diyerek şunları ifade etti,şeklinde konuştu.Noktası virgülüne kadar hak verdiğimiz bu açıklama umarız ki bütün öğrenci ailelerine ulaşır ve evde 1 saniye bile zapt edemedikleri çocuklarının, okullarda öğretmenlerine ne şekilde davrandıklarını anlamış olur.Zaman bırakın okulu, yolda bile bir öğretmeni gördüğümüzde, önümüzü ilikleyeceğimiz zaman değil.diyen Hz. Ali’nin sözünün günümüzdeşeklinde evriliyor.