Fakıbaba Müjdeyi Verdi!Erdoğan harekete geçti...

Hükümet, tarımda Türkiye’yi devler ligine taşımak için harekete geçti. Bu kapsamda atılacak 6 dev adımla, organik tarıma destek verilirken, çiftçinin düşük faizli krediye erişimi de kolaylaşacak

Hükümet, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için arka arkaya reformlarını devreye sokarken, tarımda dev adımlar atıyor. Hükümet, tarımda önümüzdeki dönemde 6 dev adım atacak:

ORGANİK KATLANACAK:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2005'ten bu yana organik tarıma toplam 394 milyon liralık destek sağladı. Yeni dönemde organik tarım yapan çiftçiye de tarımsal desteklerin yanında organik tarım desteği sağlanarak, tarım alanları içerisinde söz konusu alanların oranı yüzde 1.95'ten yüzde 4'e çıkarılacak.

DÜŞÜK FAZİLİ KREDİ:

İşletmeleri ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler bir bir hayata geçiyor. Arazilerini büyütmek isteyen mirasçılara arazi toplulaştırması kapsamında kredi imkânları sağlanacak. Büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturan çiftçilere de özel destekler verilecek. 8 milyon hektarlık arazinin toplulaştırma çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.

YÜKSEK KATMA DEĞER:

14 yeni araştırma merkezi kurularak sertifikalı ürün yönetimine ağırlık verilecek. Biyoteknoloji, gen kaynaklarının korunması, nanoteknoloji çalışmalarına öncelik verilerek katma değeri yüksek üretim desteklenecek.

KURAKLIK TAKİPTE:

Tarımsal kuraklık için de yeni bir adım atılıyor. Buna göre, tarımsal kuraklığın daha etkin izlenebilmesi ve önlemlerin alınabilmesi için tarımsal meteoroloji merkezleri yaygınlaştırılacak. 400 olan tarımsal meteoroloji merkezleri bin 200'e çıkarılarak ülke genelinde etkin bir şekilde çalışacak.

ISLAH EĞİTİMİ VERİLECEK:

Verimi ve randımanı yüksek üretim için ıslah çalışmaları artırılacak. Hayvancılıkta, ari, hastalıklara dayanıklı ırklar elde etmek için, "Halk Elinde Islah" projesi kapsamında çiftçiye ıslah eğitimleri verilerek, ırkların ıslah edilmesi sağlanacak.

DOĞU'YA 6 MİLYAR LİRA:

Akdeniz'de boşa akan sular Konya Ovası'na yönlendirilerek su tasarrufu sağlanacak. Konya Ovası Projesi kapsamında, 9 milyon dekarlık arazi sulanacak. Doğu Anadolu Projesi kapsamında sağlanacak 5.7 milyarlık kaynakla bölgede gelir ve istihdam artışı sağlanacak.

KÜLLİYE'DE ÇİFTÇİ BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilerle bir araya gelecek. Erdoğan, buluşmada "Köyden şehre gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol" sloganıyla Tarım Bakanlığı'nın başlattığı "300 koyun+maaş" verilmesinin sağlanacağı projeyi anlatacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz" dedi.

(Sabah)